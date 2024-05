Brasil é 6o país com maior número de deslocados por desastres, diz agência

Nos EUA, foram cerca de 202 mil pessoas afetadas, contra 196 mil no México e 351 mil na Colômbia.

"O Brasil foi responsável por mais de um terço dos deslocamentos por desastres na América do Sul, com 745.000, o número mais alto do país desde que os registros começaram em 2008", afirma o informe.

"As condições do La Niña no primeiro trimestre do ano levaram a uma intensa estação chuvosa em março nos estados do Acre, Amazonas e Pará, no norte do país, e no estado do Maranhão, no Nordeste, provocando um total combinado de 116.000 deslocamentos", disse.

"As condições do El Niño se instalaram em meados do ano, levando a condições mais secas no norte do país. O Amazonas começou a sofrer a pior seca em um século em setembro, deixando o rio Amazonas e algumas de suas principais tribos nos níveis mais baixos já registrados. A geração de energia hidrelétrica foi interrompida, afetando gravemente os meios de subsistência da população e levando as autoridades a declarar emergência em todos os municípios do estado", explicou.

A entidade aponta que foram registrados cerca de 32.000 deslocamentos por causa da seca, o número mais alto já registrado no país.

Os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, no sul subtropical do país, foram afetados por chuvas recordes em outubro e novembro, provocando mais de 183.000 deslocamentos.