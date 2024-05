Dengue: vacina aplicada no Brasil tem aval da OMS para uso em outros países

Num comunicado, a OMS confirmou que a TAK-003 é a segunda vacina contra a dengue a ser pré-qualificada pela agência. A aprovação ocorre depois que, em 2023, o mundo registrou o maior número de mortes e de casos da doença. Foram mais de 5 milhões de contaminações e 5 mil mortes.

A OMS recomenda o uso da TAK-003 em crianças de 6 a 16 anos, em locais com alta carga de dengue e intensidade de transmissão. "A vacina deve ser administrada em um esquema de duas doses com um intervalo de três meses entre as doses", recomendou a agência.

"A pré-qualificação da TAK-003 é um passo importante na expansão do acesso global às vacinas contra a dengue, pois agora ela é elegível para aquisição pelas agências da ONU, incluindo o UNICEF e a OPAS", disse Rogério Gaspar, Diretor de Regulamentação e Pré-qualificação da OMS.

"Com apenas duas vacinas contra a dengue pré-qualificadas até o momento, esperamos que mais desenvolvedores de vacinas se apresentem para avaliação, para que possamos garantir que as vacinas cheguem a todas as comunidades que precisam delas", afirmou.

A lista de pré-qualificação da OMS também inclui a vacina CYD-TDV contra a dengue, desenvolvida pela Sanofi Pasteur.

A entidade estima que haja mais de 100 a 400 milhões de casos de dengue no mundo todo a cada ano e que 3,8 bilhões de pessoas vivam em países endêmicos de dengue, a maioria deles na Ásia, na África e nas Américas.