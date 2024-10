Governo Lula é criticado pela ONU por demarcação lenta de terras indígenas

"Entre as vítimas, estavam os líderes do povo pataxó hã-hã-hãe Lucas Santos de Oliveira, morto em dezembro de 2023, e Maria de Fátima Muniz de Andrade, conhecida como Nega Pataxó, assassinada em janeiro deste ano", disseram as duas entidades.

"Em 18 de setembro, Neri Ramos da Silva, um jovem indígena do povo guarani kaiowá, foi morto enquanto tentava recuperar terras demarcadas para sua comunidade, ainda contestadas por interesses privados", apontou.

Lento progresso de demarcação de terras

Para a ONU e a Comissão Interamericana, essa "onda de violência é agravada pelo lento progresso na demarcação das terras indígenas e pela contínua insegurança jurídica".

"A situação se deteriorou desde a aprovação da Lei nº 14.701 pela Câmara dos Deputados, em outubro de 2023. Essa lei adota a tese do marco temporal, que restringe as reivindicações territoriais indígenas às terras ocupadas antes da promulgação da Constituição Federal, em 1989", afirmaram.

Segundo as entidades, a legislação foi aprovada apesar do veto do Poder Executivo e de uma decisão anterior do STF (Supremo Tribunal Federal), que declarou essa tese inconstitucional. "Uma decisão final do STF sobre a constitucionalidade da lei ainda está pendente", afirmam.