Lula critica ricos, alfineta Gates e diz que 'mundo está desgovernado'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou sua participação num evento ao lado de Bill Gates nesta segunda-feira em Nova York para criticar os ricos, alertar para o fato de o mundo estar "desgovernado" e até mesmo alfinetar o inventor da Microsoft. Para ele, a fome no mundo não é falta de dinheiro, mas falta de vergonha dos governos.

Ovacionado, Lula recebeu o prêmio Goalkeepers, organizado pela Fundação Bill e Melinda Gates. Num esforço para mobilizar recursos para atingir as metas de desenvolvimento social da ONU até 2030, o evento transformou políticos e líderes em popstars, num dos palcos mais importantes de Nova York, o Jazz em Lincoln Center.

Coube a Blll Gates apresentar Lula a um teatro lotado. "Existem países que fizeram um trabalho fantástico", disse o americano, que lembrou como o presidente foi para cama, muitas vezes, com fome em sua infância. Gates, que o chamou de "inspirador", apontou como o projeto agora de Lula é de ir além do Brasil e criar uma aliança contra a fome no mundo.