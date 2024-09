Com vizinhos em crise, Lula viaja ao México e propõe acordo comercial

Com o Mercosul em uma encruzilhada e alguns dos principais mercados de exportação do Brasil na América do Sul em crise, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva quer iniciar negociações com o México para o estabelecimento de um acordo comercial. O tema será tratado nesta semana, durante a viagem do presidente para a posse de Claudia Scheinbaum, a nova presidente do México.

Em entrevista ao UOL, a atual chanceler do governo mexicano, Alícia Barcenas, afirmou que "chegou a hora" de ter um acordo mais robusto com o Brasil no campo comercial. Ela deve assumir uma nova pasta no novo governo e prevê uma continuidade nos trabalhos com o Itamaraty, mesmo com a troca de administração.

A ministra deixou claro que existe interesse por parte dos mexicanos para fazer avançar o processo, que o "tema está na agenda" e indicou que, ao longo dos últimos meses, diversos entendimentos foram fechados entre os dois países para abrir mercados em setores determinados.