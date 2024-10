Guerra cultural se intensifica e provoca onda de censura a livros nos EUA

Outro tema que surge com destaque na lista de obras banidas é a questão da mulher e sua relação com o sexo. De acordo com a Pen America, romances que dão atenção para a experiência da mulher com o sexo foram afastados da lista de leituras.

Livros que trazem relatos de mulheres e meninas que foram alvos de abuso sexual ou estupros também foram cancelados.

Para a Pen America, "esforços para suprimir a liberdade de ler continuam a atingir a literatura". De romances clássicos e ficções populares e até a história americana, alguns títulos banidos incluem "Morte no Nilo", de Agatha Christie, "Se o Disseres na Montanha", por James Baldwin, e muitos outros.

A lista, já a partir de 2021, incluía obras como "A Cor Púrpura" (Alice Walker) e "Amada" (Toni Morisson), além de obras de Sarah Maas e Stephen King.

Outros livros banidos neste ano incluem: