O discurso pró-armas para qualquer sociedade exime a responsabilidade do Estado na segurança pública e delega essa função ao cidadão comum, com a ilusão de que ele poderá se defender. Na verdade, não deixa de ser uma confissão de que o governo é incapaz de lidar com a criminalidade e que não possui um plano eficaz de segurança pública.

Em entrevista para uma TV argentina, Eduardo Bolsonaro foi cortado ao defender armas para cidadãos. Na sequência, os jornalistas ainda salientaram que a Argentina e os argentinos eram ainda muito generosos por "receber esse tipo de gente" e que "por isso que os brasileiros, com lógica, tiraram o seu pai do poder, felizmente".

A atitude dos jornalistas só demostra o quanto esse discurso armamentista é absurdo e o quanto não se deve dar palanque para políticos como os da família Bolsonaro.

Obviamente que o sistema educacional falhou e continua falhando no que diz respeito à prevenção de violência nas escolas. Em depoimento à polícia, o atirador disse que cometeu o ataque por sofrer bullying e apanhar constantemente dos colegas, o que foi confirmado por outros alunos.