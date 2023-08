Ontem (29) o presidente Lula afirmou que pretende criar um novo ministério em seu governo, voltado para micros e pequenas empresas. Durante o programa Análise da Notícia, o colunista do UOL José Roberto de Toledo afirmou que a criação de uma nova pasta na verdade teria o intuito de dar mais artifícios para o governo negociar cargos com o centrão. Além disso, um inchaço nos ministérios do PT também seria uma forma de aumentar a representatividade ministerial no governo.

Lula anuncia ministérios a mais para compensar votos a menos no Congresso. José Roberto de Toledo

PT possui recorde de ministérios em seus governos. O PT, nos governos de Lula e Dilma, possui o recorde de ministérios no governo. Ambos foram os únicos presidentes que tiveram mais de 30 ministérios. Com a possível criação de um novo ministério, Lula chegaria ao total de 38 em seu terceiro mandato, enquanto foram 35 ministérios em seu primeiro mandato e 37 no segundo. Dilma, por sua vez, teve 37 ministérios em seu primeiro mandato e chegou ao recorde de 39 em seu segundo mandato.