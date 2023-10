Mesmo enfatizando a atrocidade dos ataques do Hamas, o discurso da esquerda não consegue prosperar pelo fato de as pessoas estarem muito impactadas pelas imagens dos ataques terroristas do Hamas. A ponderação não é bem aceita e, por isso, as postagens mais polarizadas, radicalizadas e que assumem um lado, são as que fazem mais sucesso.

Discurso de falsa equivalência é um desastre para a esquerda. O discurso que associa o Hamas ao terrorismo e, consequentemente, a Palestina já faz as primeiras "vítimas políticas" no Brasil.

Guilherme Boulos (PSOL) teve uma baixa em sua campanha após um assessor não ser enfático suficiente ao condenar os ataques do Hamas mas, além disso, há várias imagens sendo reproduzidas nas redes sociais de pessoas que são ligadas ao movimento de emancipação palestino e também a Boulos.

Essa associação de povo palestino ser igual ao terrorismo e atrocidades, independentemente de ser o Hamas ou não, é que está preponderando. Isso obviamente é péssimo para todos os políticos que em algum momento fizeram uma foto com alguém ligado ao movimento de emancipação da Palestina. José Roberto de Toledo

Direita brasileira vence a guerra de narrativas. As menções a Palestina e ao Hamas nas redes sociais no Brasil superam as menções a Lula ou Bolsonaro. Nos mais de 5 milhões de tweets sobre o assunto, com certeza a direita brasileira está tendo uma vitória estrondosa na guerra de narrativas.

***