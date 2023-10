Durante a gestão de Tarcísio de Freitas, entretanto, as comemorações voltaram com todas as viaturas saindo em alta velocidade e fazendo zigue-zague do quartel que fica localizado na avenida Tiradentes.

Atual secretário é ex-oficial da Rota. Guilherme Derrite, atual secretário da Segurança Pública de São Paulo, é um ex-oficial da Rota, unidade policial famosa por ser violenta e matar pessoas.

O aumento da letalidade policial em São Paulo é um retrocesso do governo Tarcísio aos piores anos da polícia de São Paulo e, a volta das atuais comemorações da Rota, além de acabarem com a determinação de um antecessor, incentiva policiais a terem comportamentos desgovernados que colocam vidas de pessoas inocentes em risco.

Letalidade policial subiu em São Paulo em 2023. No primeiro semestre de 2023, a PM de São Paulo matou 29% a mais pessoas do que no mesmo período do ano anterior.

Em 2022, o uso de câmeras corporais pela PM fez o número de mortes cair mas, neste ano, policiais em serviço mataram 171 pessoas ante 13 pessoas que foram mortas no ano anterior. Vale destacar que Tarcísio se colocou contra o uso das câmeras durante sua campanha eleitoral.

Mortes dispararam na Baixada Santista. No primeiro semestre de 2023, houve três mortes causadas por policiais em serviço na Baixada Santista. Mas, durante a Operação Escudo, que aconteceu entre o final de julho e o dia 5 de setembro, no Guarujá, 40 pessoas foram mortas por policiais em serviço.