O Supremo Tribunal Federal continua sob ataque externo. Nos quatro anos de Bolsonaro, as principais investidas vieram da Presidência da República. No terceiro reinado de Lula, as incursões mais notáveis partem de um Congresso que camufla seu arcaísmo sob o falso rótulo de conservador. Ontem, como hoje, os ataques pulverizam o preceito constitucional segundo o qual os três poderes da República funcionam em equilíbrio e harmonia.

Nesta quinta-feira, realizou-se no Senado uma sessão de debate sobre a proposta de emenda constitucional que restringe decisões do Supremo, impondo limites aos despachos monocráticos e aos pedidos de vista que bloqueiam os julgamentos do plenário. Discursando na abertura da sessão, Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, disse que "o Judiciário precisa aprimorar as suas atividades." O diabo é que, no geral, a emenda piora um sistema decisório que o Supremo já havia aperfeiçoado antes da aposentadoria de Rosa Weber.

O debate do Senado ocorreu nas pegadas de uma reunião de Pacheco com parlamentares de partidos de oposição, à frente o PL de Bolsonaro, e de estrelas da bancada BBB —Bíblia, Boi e Bala. No encontro, a banda arcaica do Legislativo comprometeu-se a desobstruir as votações em troca do destravamento de projetos que restringem decisões do Supremo. Já passou o projeto sobre o marco temporal das terras indígenas. Vêm aí propostas sobre porte de drogas e aborto.