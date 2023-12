O governador demora a perceber que, na segurança, sua gestão segue os rastros do padrinho Bolsonaro. Ou seja, caminha para trás. Entre 2019 e 2022, a política das câmeras produziu uma queda de 76,2% na letalidade dos PMs dos batalhões que usaram o equipamento. Caiu também o número de policiais mortos. Tombaram 18 em 2020. Em 2022, seis.

Refratárias ao controle externo, as polícias enxergam no desprezo de Tarcísio o sinal de que as câmeras deixaram de ser levadas a sério. Depois da Operação Escudo, marcada pelos excessos praticados pela polícia na periferia do Guarujá, o esculacho ganhou ares institucionais.

Na área de segurança, o governo paulista é guiado pelo Curupira, um moleque lendário do folclore brasileiro. A característica mais notável do Curupira são os pés virados para trás. Nessa matéria, Tarcísio ainda tem muito a desaprender com o tutor Bolsonaro.