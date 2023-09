A Justiça condenou Carlos Alberto Damásio, o Marlboro, a mais 10 anos de prisão por envolvimento em outro plano de ataque ao promotor de Justiça Lincoln Gakiya e funcionários do sistema prisional de Presidente Venceslau, no Oeste do estado. É a segunda condenação dele em um curto espaço de tempo.

A sentença foi aplicada pelo juiz João Vitor de Souza Lima Pacheco, da comarca de Junqueirópolis (SP), no último dia 18, mas só agora foi divulgada. Bruno Henrique Pessoa dos Santos, o Capoeira, e Fabrício Miranda Costa, comparsas de Marlboro, receberam penas de 11 anos e 3 meses e 10 anos e 3 meses, respectivamente.

Segundo investigações policiais, em 21 de janeiro de 2019 foram encontrados na cela dos réus no Pavilhão 4 da Penitenciária de Junqueirópolis bilhetes com ordens do PCC (Primeiro Comando da Capital) para matar agentes públicos.