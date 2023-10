Um dos baleados socorridos foi Giovanni Barbosa da Silva, 29, o Koringa, preso em 9 de janeiro de 2021 em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, na fronteira com Ponta Porã, município localizado no Mato Grosso do Sul.

Koringa tinha sido baleado na perna em 30 de novembro de 2017, após trocar tiros com policiais militares na Freguesia do Ó, zona norte da capital. Ele foi levado por comparsas para o Hospital Vida mais Vida, em Arujá, distante 47 km do local do confronto, que estava em nome de Gabriel.

Em 2014, Gordão foi investigado na Operação Oversea, deflagrada pela PF para combater as remessas de toneladas de cocaína para a Europa, via porto de Santos. Ele foi condenado a sete anos.

A reportagem não conseguiu contato com os advogados de Gabriel Donadon. Se houver manifestação deles, a reportagem será atualizada.

Já a defesa de Anderson Gordão diz que ele não integra facção criminosa, é inocente de todas as acusações e que isso será devidamente comprovado durante o curso processual.