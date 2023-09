A secretária-geral da Presidência do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) recebeu salários brutos acima do teto constitucional, hoje fixados em R$ 41 mil por mês, desde o início deste ano. Em maio, por exemplo, o tribunal gastou R$ 113 mil com os rendimento dela, que assessora o desembargador Carlos França.

Metade dos juízes do país ganha mais do que os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). Levantamento do UOL em folhas de pagamento de tribunais brasileiros mostrou que metade dos magistrados recebeu salários mensais acima do teto constitucional (R$ 41,6 mil brutos) nos meses de abril e maio.

O que aconteceu?