Lula e Biden têm afinidades. Os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos têm afinidades em questões climáticas, questões trabalhistas e também na defesa da democracia. O Brasil enxerga uma derrota de Biden nas eleições dos Estados Unidos como uma ameaça à democracia e, de acordo com Kennedy, isso também iria atrapalhar a agenda externa de Lula.

Eleições nos Estados Unidos devem ser apertadas. Biden deve concorrer contra o ex-presidente Donald Trump nas eleições e, apesar das acusações judiciais contra Trump, o resultado deverá ser apertado. Pesquisas eleitorais indicam um empate entre os candidatos, e algumas delas apontam para vitória de Trump.

Biden faz um bom governo do ponto de vista econômico e Trump está emaranhado em acusações judiciais, mas o Brasil enxerga um risco de vitória do ex-presidente. Isso atrapalharia os planos de Lula para a política internacional.

Lula devolve favor a Biden. Joe Biden adotou uma posição forte contra Bolsonaro e a um possível golpismo nas eleições brasileiras no último ano. Isso foi importante no cenário internacional para uma rejeição à possível tentativa de golpe. Agora, Lula retribui o gesto.

Apesar de o presidente brasileiro não ser um cabo eleitoral popular nos Estados Unidos, ele possui excelente relação com a maior central sindical americana. Biden quer conquistar o apoio dos trabalhadores e sabe que a relação histórica de Lula com os sindicatos pode ajudar.

Lula adota estratégia pendular com potências. Estados Unidos e China são os dois maiores parceiros comerciais do Brasil e, após se alinhar com a China e o Sul Global em determinadas agendas, Lula está se voltando para os Estados Unidos.