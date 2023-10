Governo brasileiro está pisando em ovos. Lula enxerga a situação como complicada e, por isso, na largada do conflito já usou o termo terrorista para falar do Hamas.

O governo brasileiro vê uma escalada do conflito e faz uma avaliação pessimista do ponto de vista eleitoral, com chances de fortalecimento de Javier Milei na Argentina e Donald Trump nos Estados Unidos, além do enfraquecimento de Boulos em São Paulo.

Lula avalia que precisa chegar em 2026 com condições de enfrentar essa extrema direita no Brasil.

