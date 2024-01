Levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do ano passado, mostra que os batalhões que adotaram as câmeras tiveram redução de 76% na letalidade em serviço. A política vem sendo adotada com sucesso pelo mundo.

"Se o Rio de Janeiro tivesse câmeras corporais há 20 anos, talvez a história do avanço das milícias teria sido diferente, porque limitaria o policial corrupto. As câmeras corporais podem ajudar a evitar a milicianização da polícia de São Paulo", avalia a diretora do Fórum.

Ao afirmar que a política de câmeras corporais não melhora a vida do cidadão, o governador olha de forma enviesada para o equipamento, fortalecendo uma narrativa de que as forças de segurança estão com as mãos atadas, segundo Bueno. Isso vende a ideia de que as mortes por policiais são instrumento legítimo de controle do crime e não último recurso para defesa própria ou para proteger alguém.

Câmeras ajudaram a acusar e a inocentar na Operação Escudo

O Ministério Público denunciou os policiais Eduardo de Freitas Araújo e Augusto Vinícius Santos de Oliveira pelo homicídio de Rogério Andrade de Jesus, dentro de sua casa, com tiros de fuzil. O caso ocorreu durante a Operação Escudo, que deixou 28 mortes no Guarujá (SP) e Baixada Santista após a morte de um policial no ano passado.

A 3ª Vara Criminal de Justiça do Guarujá recebeu a denúncia e determinou que ambos fossem removidos para serviço administrativo enquanto são julgados.