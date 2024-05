Lamento pela morte do cerrado dura até a lembrança dos dólares da soja

Com o fim do governo Jair Bolsonaro, que havia escancaradamente liberado o desmatamento na Amazônia, os números de perda de cobertura vegetal desabaram no bioma. Sim, o controle e a fiscalização voltaram, e olha que o Ibama está em greve. Com isso, o cerrado se tornou o campeão nacional de desmate, como mostram os dados do MapBiomas, trazidos por Carlos Madeiro, nesta terça (28), no UOL. O lamento pelo bioma, contudo, dura só até o tilintar dos bilhões de dólares da soja soar no caixa nacional.

A área desmatada no cerrado foi 61% de todo o desmatamento no país no ano passado: mais de 1,1 milhão de campos de futebol. Não há uma única razão, mas um pacote delas para isso acontecer.

Primeiro, o óbvio: a maior parte do bioma está em mãos do setor privado, e as regras permitem um desmatamento legal que varia de 65% (perto da Amazônia) a 80% da área da fazenda. Isso é muita coisa. Tem muito desmatamento legal nessa história.