A operação da PF que tem como um dos alvos o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) vai pesar no xadrez da eleição municipal no Rio e "obrigar os bolsonaristas a discutirem se o roteiro é esse mesmo ou se vai ser preciso trocar o candidato". A avaliação é do senador Humberto Costa (PT-PE), coordenador nacional para eleições municipais do PT.

A expectativa no meio político é de que as eleições municipais deste ano sejam marcadas pela polarização Lula-Jair Bolsonaro.

O cenário no Rio vem sendo construído nos últimos meses justamente sobre essa perspectiva. Ramagem é o nome do ex-presidente Bolsonaro; o atual prefeito Eduardo Paes (PSD) é o candidato de Lula, que negocia a indicação do vice.