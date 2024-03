Tempo joga a favor de Rosângela Moro para disputar vaga no Senado

No entanto, é baixa a probabilidade de que o processo seja concluído em breve e que uma nova eleição seja convocada nos próximos meses, avaliam integrantes do Judiciário eleitoral.

Conforme noticiado pela Folha, Rosângela transferiu de volta seu título para o Paraná às vésperas do julgamento de seu marido para que seu nome seja uma alternativa para eventual candidatura ao Senado.

Risco de cassação

No dia 1º de abril, o TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) começa a julgar uma ação que pede a cassação do mandato de Sergio Moro por suposto abuso de poder econômico na campanha.

Se ele perder o cargo, pode recorrer no próprio TRE e depois no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Só depois de esgotados os recursos, a Corte convoca uma nova eleição para essa vaga.