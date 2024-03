Decreto do golpe associa Moraes no TSE a Alckmin e ignora regra da Corte

Em outra reunião, segundo o general, Bolsonaro apresentou uma versão do documento com a decretação de estado de defesa e a criação de uma comissão de regularidade eleitoral para "apurar a conformidade e legalidade do processo eleitoral". Os comandantes das Forças Armadas "afirmaram de forma contundente suas posições contrárias ao conteúdo", disse Freire Gomes.

O depoimento de Freire Gomes consta do inquérito das milícias digitais, que apura a tentativa de golpe orquestrada por Bolsonaro e aliados no final de 2022 com o objetivo de impedir a posse de Lula, eleito em outubro daquele ano.

Em setembro do ano passado, o UOL já havia revelado que Mauro Cid havia narrado à PF, no âmbito de seu acordo de colaboração, que Bolsonaro consultou os comandantes das Forças Armadas sobre um plano de golpe de estado, após perder as eleições de 2022. Naquele conjunto de depoimentos, Cid afirmou que os comandantes da Aeronáutica e do Exército se opuseram à trama.