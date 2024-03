Páscoa e janela partidária darão duas semanas de 'férias' a parlamentares

Deputados e senadores terão quase duas semanas de "férias" a partir desta quinta-feira (28). O recesso não oficial começa na véspera do feriado de Páscoa e continua na semana seguinte, quando termina o fim do prazo da janela partidária.

Por causa do intervalo, a análise da prisão de Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), acusado de mandar matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, em 2018, vai ficar para a semana do dia 10 de abril. O adiamento da análise do caso —uma resposta da Câmara ao STF— provocou críticas por parte de parlamentares do PSOL.

A janela partidária é um período duranto o qual deputados preparam terreno para seu próximo passo político. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), por exemplo, quer fazer uma base forte em Alagoas para conseguir uma elevada votação em 2026 e entrar fortalecido no Senado.