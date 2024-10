Apagão é resultado de privatização malfeita, diz secretário do governo Lula

Os repetidos apagões que São Paulo tem sofrido no último ano são resultado direto da privatização de serviços essenciais que deveriam ser providos pelo poder público, diz Wadih Damous, secretário Nacional de Direito do Consumidor, do Ministério da Justiça. Desde sexta (11), moradores da maior cidade do país sofrem com o corte no fornecimento de energia.

À coluna, ele alerta para os riscos sobre outros sistemas, como o de água em São Paulo —a Sabesp foi privatizada em 2023. Damous já foi presidente da OAB-RJ (Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro) e deputado federal pelo PT.

"Estou falando do meu ponto de vista pessoal, não é uma posição do governo", diz ele. "Os episódios mostram que, quando se fala de privatização, precisa refletir melhor. O governador de São Paulo [Tarcísio de Freitas, do Republicanos] hoje defende cassação de concessão [da Enel], mas, meses atrás, patrocinou a privatização da Sabesp."