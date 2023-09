Foi a partir dessa década que um cenário de invasões e disputas entre indígenas e não indígenas aumentou no nordeste paraense, numa região entre os rios Guamá e Gurupi. Isso levou os Tembé a diversos confrontos com invasores. Em 1976, a Fundação Nacional do Índio - FUNAI fez acordo com um fazendeiro local (Mejer Kabacznik) e permitiu que ele abrisse uma estrada que cortava a reserva Tembé. Ela tornou-se foco principal de invasão e conflitos pela terra na região. No processo, Mejer apropriou-se de extensão significativa do território Tembé e a incorporou à sua fazenda. Outras ações arbitrárias de ocupação, como a Gleba CIDAPAR, fragilizaram ainda mais o direito e a dinâmica territorial desses indígenas. Como relatou um dos Tembé em reportagem ao jornal O Liberal, de 19 de março de 1989: "temos tantas terras e estamos acuados".

Território do povo Tenetehar-Tembé, nordeste do estado do Pará Imagem: Alex Argozino/Editoria de Arte/Folhapress

Desde então, o povo Tembé viu seu território ser constantemente ameaçado e devastado por fazendeiros, posseiros, madeireiros e outros grupos criminosos que ocuparam quase ⅔ da TIARG (Terra Indígena Alto Rio Guamá). Grande parte da cobertura vegetal foi derrubada, afetando a distribuição de caças, a dinâmica de rotatividade das roças e a extração de outros recursos naturais como sementes, plantas medicinais, óleos, etc. Isso foi prejudicial aos Tembé para a manutenção de suas práticas culturais e reprodução social, fazendo com que a população regional os considerasse como "índios misturados", sem levar em conta os fatores e contingências históricas que conduziram a isso.

O argumento da mistura, enquanto indicativo de perda identitária, foi (e ainda é) muito utilizado como justificativa para invasões e ocupações ilegais. Isso atravessa a realidade de muitas comunidades indígenas pelo interior do Brasil. No caso dos Tembé, dizia-se que eles não eram mais "índios", logo não precisavam de tantas terras. A própria FUNAI reiterava isso, de acordo com relatórios das décadas de 1970 e 1980. Porém, os Tembé continuaram (e continuam) afirmando sua identidade indígena e lutando por seu território e direitos.

Mesmo a homologação da TIARG em 1993 não sanou o grave problema dos Tembé quanto à invasão de seu território. Foram anos de tensão, confrontos e insegurança que marcam, de forma dolorosa, a memória desses indígenas. Só 30 anos após a homologação que o problema começa a ser resolvido, com o processo de retirada dos invasores não indígenas (desintrusão) da TIARG. Assim, os Tembé retomam o controle do território, de forma integral, e a gestão ambiental da Terra Indígena, cujos projetos futuros buscam recuperar as áreas degradadas e cuidar desta importante zona de floresta no nordeste paraense.

Quais os rumos para o futuro?

O caso dos Tembé revela como o racismo ambiental, somado a outros mecanismos, estimula meios de destruição da vida desses (e de outros) povos. Aqui, uma fórmula se estabelece como estratégia sociopolítica de segmentos hegemônicos da nossa sociedade: a manutenção do racismo ambiental como forma de cerceamento de direitos e cidadania para grande parte da população, sobretudo gente negra e indígena. E ao manter tais grupos como marginais e vulneráveis, percebe-se como hierarquias e formas de dominação são (re)produzidas por setores e sujeitos sociais que têm maior capital político e ecológico em distintas esferas de influência.