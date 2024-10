Com avanço de Marçal, Tarcísio reforça campanha por voto útil em Nunes

O "golpista" seria Marçal, por causa da investigação de fraude a banco em que esteve envolvido, e o "comunista" seria Guilherme Boulos (PSOL), por causa do seu partido e da origem de esquerda.

Nas últimas semanas, Tarcísio, Nunes e outros membros da campanha fizeram uma grande investida junto ao eleitor evangélico.

Foram contatados vários pastores e líderes evangélicos importantes —Silas Malafaia, Robson Rodovalho, Sóstenes Cavalcante, Cezinha de Madureira, Apostolo Estevam Hernandes— e estão sendo distribuídos vídeos por WhatsApp e redes sociais.

Sondagens internas da campanha apontam que o prefeito conseguiu recuperar parte do voto evangélico e empatar o jogo nesse campo. Com isso, brecou o avanço acelerado de Marçal nas pesquisas de intenção de voto.

Só que, recentemente, Marçal voltou a se recuperar e embolou de novo a disputa.

