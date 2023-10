"A ré [Record] noticiou fato inverídico em rede nacional de televisão e em mídia social, atribuindo ao autor [do processo], ainda que de forma indireta, participação em facção criminosa, além de associar a ele algum nível de protagonismo, depreendido pela expressão 'aliados de Marcola'", afirmou na sentença.

"Ainda que não tenha existido dolo ou má-fé, não há como se afastar o reconhecimento de que agiu com negligência e imprudência ao não se certificar com as autoridades sobre quais eram os verdadeiros 'aliados'."

Além da indenização, a Record foi condenada a excluir a reportagem de suas mídias sociais.

A emissora ainda pode recorrer.