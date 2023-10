Ao ser interrogada pela polícia, Patrícia se defendeu afirmando que "em nenhum momento proferiu qualquer palavra que pudesse ofender a honra e a dignidade da vítima, com relação a sua raça, cor e condição social".

Patrícia disse que, naquele dia, havia saído para realizar uma caminhada e que, ao retornar, teve dificuldades para entrar no prédio, pois a portaria digital demorou a funcionar. Afirmou que ficou nervosa com a situação, ressaltando que, dias antes, havia ocorrido um arrastão na Oscar Freire, com diversos assaltos e um latrocínio.

Ao conseguir entrar, ela disse que questionou de forma calma e controlada a mulher que estava sentada na portaria pela falta de ajuda para abrir o portão, pois achou que ela era uma funcionária do prédio.

Eliane, segundo o relato da moradora, teria então, de forma irônica, dito que não era funcionária do condomínio: "Não é porque sou negra que não tenho o direito de estar sentada no prédio", teria afirmado Eliane, de acordo com Patrícia.

A partir daí, afirmou Patrícia, a cozinheira passou a dizer que ela cometera um crime e que iria chamar a polícia. Tentando impedir que entrasse no saguão do prédio, declarou a moradora, Eliane a teria empurrado. Somente então, a moradora, segundo o seu relato, teria puxado o cabelo da cozinheira e lhe aplicado joelhadas com o intuito de afastá-la.

A juíza afirmou na sentença que a versão de Patrícia "não é verossímil" e que as imagens "mostram um quadro bem diferente do apresentado por ela".