A Polícia Federal suspeita que o general Ridauto comandou a participação de um grupo de integrantes dos kids pretos na invasão dos prédios da Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro.

Se confirmada a participação dos kids pretos, boa parte de integrantes do grupo de elite Exército que mais atuou no governo Bolsonaro entra na polêmica.

Segundo a revista, Bolsonaro nomeou para o governo pelo menos 26 integrantes ou ex-integrantes do kids pretos

Entre eles seu ex-chefe da Casa Civil e general Luiz Eduardo Ramos, o ex-ministro da Saúde e general Eduardo Pazuello, assim como o secretário-executivo da pasta, coronel Elcio Franco Filho, e o tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do presidente e fechou delação premiada com a Polícia Federal.

O grupo teria atuado inclusive na operação para tentar incluir no patrimônio do ex-presidente as joias ofertadas pela Arábia Saudita ao governo brasileiro. Também seriam kids pretos os assessores Cleiton Henrique Holzschuk, que tentou registrar as joias como bem privado de Bolsonaro, e Marcelo da Costa Câmara, que gerenciava o acervo particular do ex-presidente.

O Supremo Tribunal Federal determinou o bloqueio de valores do general Ridauto para ressarcimento aos cofres públicos se confirmada sua atuação. Os investigadores querem saber se Ridauto também participou do financiamento dos atos golpistas. A ideia é seguir o dinheiro para apurar se o general repassou ou recebeu de outros integrantes dos kids pretos recursos para financiamento de atos golpistas.