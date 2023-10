Com efeito, é louvável o recomeço, com nova costura pela diplomacia do governo brasileiro.

Pelo andar da carruagem, a nova proposta de resolução da presidência do Conselho de Segurança alcançará com facilidade 9 dos 15 votos necessários . E, dos cinco estados-membros com direito a veto, os EUA poderão reformular a posição.

No entanto, não devemos esquecer de mais de 50 resoluções da ONU sobre Oriente Médio vetadas pelos EUA desde 1972. Além disso, muitas da porpostas aprovadas nãosão cumpridas. Ou melhor, nem a Constituição da ONU é respeitada, e os conflitos pipocam, de tempo em tempo.

Em novembro de 1967, logo depois da Guerra dos Seis Dias, foi aprovada e deliberada a chamada tese da "terra em troca de paz", com retirada de áreas ocupadas na guerra e reconhecimento de Israel por parte dos Estados árabes. Alguns reconhecimentos só vieram por meio dos acordos abraâmicos, muito tempo depois. E os árabes palestinos, agora aliados e em cumplicidades com os persas, iranianos, continuam a desejar apagar Israel do mapa.

Pela carta de São Francisco de 1945, ficou acordado, pelos vencedores da Segunda Guerra, a obrigação de realizarem um comum esforço a fim de os demais estados aderentes se comprometerem com a manutenção da paz mundial. Com efeito, a ONU nasceu compromissada com a paz.

O seu Conselho de Segurança, com 15 membros e 5 deles com cadeiras permanentes e poder de veto a respeito de propostas colocadas para suas deliberações, é o órgão mais importante.