'Você não teve medo': multidão desafia proibição e vai a funeral de Navalny

Um laudo cadavérico oficial russo tem a credibilidade baixa. E a recusa em permitir autópsia privada é indício de algo estar sendo escondido. Ressalte-se, ainda: Não é nada democrático impedir que a própria família acompanhe a perícia médico oficial.

O líder da ultradireita italiana Matteo Salvini, ligado a Bolsonaro e seu acompanhante da primeira e única viagem à Itália, disse também aguardar o laudo para se manifestar.

Chefe do partido Lega Nord (Liga Norte), que nasceu separatista e com matriz neofascista, Salvini, que já desfilou com camiseta com a estampa de Putin, é suspeito de receber financiamento de Putin para o partido.

A esquerda mundial, filoputiniana, finge não suspeitar de assassinato e nem lembra dos envenenamentos anteriores e com Putin visto como suspeito. O atraso na entrega do corpo e a recusa de participação em perícia cadavérica não causaram estranhezas.

A centro-direita da Itália, que ainda não encontrou o substituto do falecido Sílvio Berlusconi, anteriormente condenado pela Justiça italiana e com pena não detentiva cumprida, mantém sólidos vínculos com Putin.

A propósito de relacionamentos políticos sólidos, todos os aniversários e finais de ano, Putin e Berlusconi trocavam presentes. Os últimos foram caixas de vodca russa e caixas de vinhos nobres italianos. Berlusconi disse Putin adorar o prosecco italiano.