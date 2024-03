Desesperado, Bolsonaro quer plantar nulidade e afastar Moraes

De um desses inquéritos, saiu a recente operação Tempus Veritatis. O tenente-coronel Cid Gomes, ex-ajudante militar de cumprimento das ordens do então presidente Bolsonaro, foi ouvido novamente, com base no contrato de colaboração com a Justiça, para esclarecer reticências, omissões, e discordâncias.

Em especial, desencontros com os testemunhos prestados pelo general Freire Gomes, antigo comandante do Exército no governo Bolsonaro, e o tenente-brigadeiro do ar Carlos de Almeida Baptista Júnior, ex-comandante de Aeronáutica.

Bolsonaro e o esperneio

Ao perceber que o círculo apuratório delinquencial está se fechando e que pode ser responsabilizado criminalmente, Bolsonaro, pela sua defesa técnica, usa de todos os remédios jurídicos que entende caber.

Bolsonaro utiliza-se, ainda, do apelidado "jus sperneandi", o direito de espernear, reservado aos que clamam por inocência, apesar de desmentido por prova farta e contrária.

Como as provas de que há justa causa para as apurações criminais são contundentes e Bolsonaro ainda não foi indiciado (formalmente imputado), usar do habeas corpus, o denominado remédio heroico, seria uma temeridade, pelo decorrente indeferimento.