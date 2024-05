Julian Assange: Biden recua, e acordo com liberdade está próximo

Um pouco de cinzas

Para evitar a extradição, Assange refugiou-se em 2012 na Embaixada do Equador em Londres. O governo equatoriano mudou e assumiu um presidente direitista. Em julho de 2019, o jornalista restou arrancado à força da embaixada pela polícia britânica, com autorização do presidente do Equador.

No aguardo da definição do pedido de extradição feito pelos EUA, está custodiado no cárcere de Belmarsk, considerado o mais seguro e duro, faz cinco anos.

Pano rápido

A jornalista Natalia Viana, que trabalhou com Assange e testemunhou seu martírio, bem ressaltou em artigo na Folha, em fevereiro: "Se a extradição for aiante, quem estará no banco dos réus não é só Assange, mas todos os jornalistas que se engajam em publicar informações de interesse público".