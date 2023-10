Embaixador de Israel não disse que Netanyahu recusou ligação de Lula

O governo brasileiro que mandou aviões para Israel para levar os brasileiros que estiveram lá, morando lá. Isso é uma coisa que nós tentamos coordenador da maneira possível, da maneira necessária. Outros brasileiros estão na Faixa de Gaza. [...] Ainda não temos informação, uma coisa definitiva sobre quem está, onde está e quando vai ter a possibilidade de sair de lá. Ainda é cedo para falar sobre isso, mas nós, em Israel, já estamos em diálogo interno para saber de que maneira isso pode acontecer. Claro que a única maneira das pessoas saírem da Faixa de Gaza é através da fronteira com o Egito porque todas as outras passagens o Hamas destruiu. Eu entendo que o Brasil já falava com o Egito para fazer disso possível Embaixador de Israel no Brasil, Zohar Zonshine Daniel, em entrevista à BandNews em 12/10/2023

'Diferença de opiniões'. O único momento da segunda entrevista em que Zonshine comenta sobre o governo brasileiro acontece aos 1min50seg:

Temos diferenças de opiniões e definições. Nós pensamos que matar crianças com tiro na cabeça, estuprar mulheres e matar civis na casa deles, nós pensamos que não tem outra palavra fora de 'terror' para isso. O Itamaraty pensa diferente Embaixador de Israel no Brasil, Zohar Zonshine Daniel, em entrevista à BandNews em 13/10/2023

Discussão sobre 'terrorismo'. O presidente Lula repudiou os "ataques terroristas" contra Israel (aqui). Apesar disso, o Brasil não considera oficialmente o Hamas como um grupo terrorista porque é membro do Conselho de Segurança da ONU, e, portanto, segue as regras e resoluções da entidade internacional. Os grupos islamistas considerados terroristas pela ONU são o Boko Haram, a Al-Qaeda e o Estado Islâmico.

Brasileiros pousam no Rio. Na madrugada de hoje (19), chegaram no Rio de Janeiro os brasileiros que estavam em Israel, no último voo da primeira fase de resgate organizada pelo governo brasileiro (aqui). Segundo o jornal Folha de S.Paulo, a FAB (Força Aérea Brasileira) forneceu quatro aeronaves, incluindo o avião presidencial, para as ações de resgate de brasileiros. O avião presidencial foi designado para buscar os brasileiros que estão na Faixa de Gaza, mas o resgate ainda depende da abertura da fronteira com o Egito.

Presidente de Israel. No último dia 12, Lula divulgou que havia conversado com o presidente de Israel, Isaac Herzog (aqui). O petista disse ter reforçado o apelo pela criação de um corredor humanitário "para que as pessoas que queiram sair da Faixa de Gaza pelo Egito tenham segurança".