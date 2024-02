Golpistas usam dados pessoais para se passar por sites do governo

Facebook concentra golpes. Os links checados pelo UOL Confere que direcionam para sites golpistas têm origem, em geral, no Facebook (veja checagens aqui, aqui, aqui, aqui, aqui e aqui).

Meta pede que usuários denunciem. Ao UOL Confere, a Meta, empresa detentora do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, disse que este tipo de atividade não é permitida nas plataformas do grupo.

Atividades que tenham como objetivo enganar, fraudar ou explorar terceiros não são permitidas em nossas plataformas e estamos sempre aprimorando a nossa tecnologia para combater atividades suspeitas. Também recomendamos que as pessoas denunciem quaisquer conteúdos que acreditem ir contra os Padrões da Comunidade do Facebook, das Diretrizes da Comunidade do Instagram e os Padrões de Publicidade da Meta através dos próprios aplicativos.

Meta

23.nov.2023 - O Banco Central esclarece que o site da instituição é o único canal para consulta e solicitação de resgate de Valores a Receber Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução Facebook

Caí em um golpe. E agora?

Registre o boletim de ocorrência imediatamente. No estado de São Paulo, o registro pode ser feito de forma virtual pelo site da Delegacia Eletrônica (aqui).