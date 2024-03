É falso que Bolsonaro apareça em vídeo de lançamento da campanha de Trump

O texto sobreposto ao vídeo diz que "Bolsonaro encerra o vídeo de lançamento de campanha de Trump" e que "nenhum outro líder mundial apareceu".

Ao final do vídeo, é mostrado um trecho do encontro de Bolsonaro e Trump, em 2019, em que eles se cumprimentam após uma visita do então presidente brasileiro aos Estados Unidos.

Por que é falso

Vídeo é antigo. No vídeo adulterado, é mostrado uma tarja que indica um usuário da rede social X (antigo Twitter) chamado "TradutordoBR". Ao procurar o vídeo na conta citada (aqui), é possível ver que o conteúdo foi publicado no dia 29 de fevereiro de 2024. Nos comentários da publicação, usuários elogiaram o vídeo, mas disseram que é editado e foi retirado do canal do Youtube chamado Legendagem (aqui), que publicou o vídeo em julho de 2020, mais de um ano após o encontro entre Bolsonaro e Trump (aqui). Nesta versão, o vídeo já não traz o encontro entre os dois.

Bolsonaro não apareceu no vídeo o original. O UOL Confere localizou o vídeo original, sem legendas em português, em um canal do YouTube (aqui). Nele, também postado em 2020, Bolsonaro não aparece em nenhum trecho. Ao final é apenas mostrado um fundo preto, e não o encontro com o brasileiro.

Vídeo de campanha de Trump foi tirado do ar. Por meio da busca simples do Google usando a música do Linkin Park como palavra-chave (aqui), é possível confirmar a existência do vídeo (aqui e aqui, em inglês) já que foi retirado do ar após a banda reclamar que a música fosse usada no material de campanha do então candidato à reeleição (aqui, em inglês).