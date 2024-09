Bombeiros brasileiros foram à Bolívia para combater incêndios na fronteira

Quase 3.000 profissionais federais atuam em combate a incêndios. Segundo o boletim mais recente do Ministério do Meio Ambiente e da Mudança Climática, do dia 17 de setembro, há 2.992 funcionários do governo federal, entre servidores do ICMBio, do Ibama, das Forças Armadas e da Força Nacional de Segurança Pública, atuando em combate a incêndios no Pantanal, na Amazônia e no Cerrado (aqui). Eles contam com o apoio de 30 aeronaves do Ibama, do ICMBio e das Forças Armadas.

Bolívia também tem sido fortemente afetada por incêndios. O país faz fronteira com os estados do Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, área que compreende os biomas do Pantanal e da Amazônia. Em agosto, a Bolívia solicitou ajuda ao Brasil para combater as queimadas (aqui).

Viralização. No Instagram, um post com o conteúdo enganoso registrava mais de 4 mil curtidas nesta sexta-feira (20).

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos, Estadão Verifica e AFP.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

5 dicas para você não cair em fake news