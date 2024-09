STF não analisa censura da palavra 'mãe', mas inclusão de pessoas trans

O que diz o post

A imagem de uma notícia, com a foto dos ministros do STF Cármen Lúcia, Luiz Fux e Alexandre de Moraes, traz o seguinte título: "STF julga se termo "mãe" viola direito das pessoas trans". A linha fina diz: "Gestantes que se consideram homens preferem o termo 'parturiente'".

"STF QUER CENSURAR A PALAVRA MÃE! POIS ISSO INCOMODA HOMEM QUEM SE ACHA "MULHER", diz a legenda do post.

Por que é distorcido

Título e linha fina mostrados na publicação não têm contexto. O STF de fato analisa possíveis alterações de termos, mas exclusivamente na DNV, utilizada no território nacional para monitorar nascimentos. Em vez de censura, como sugerem as legendas das publicações distorcidas, o objetivo é garantir a inclusão de pessoas trans, na esteira de decisão semelhante a favor do acesso irrestrito aos serviços do SUS (Sistema Único de Saúde) (aqui).

Entraves no acesso a serviços do SUS. A corte analisa a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 787 movida pelo PT. Segundo o partido, na Declaração de Nascido Vivo, as categorias "pai" e "mãe" são limitantes, pois a filiação pode ser composta de duas mães, e têm sido preenchidas de forma inadequada, com a errônea vinculação das categorias de "pai" e "mãe" ao sexo atribuído ao nascer (aqui).