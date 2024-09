Cadastro para obter auxílio gás deve ser presencial; post com link é golpe

Outra publicação traz o texto "Vale Gás Social. Píx de R$ 102. Clique em saiba mais e veja como pedir", com o seguinte áudio: "Você não precisa mais pagar pelo seu gás de cozinha. O governo liberou o Vale Gás que está ajudando milhares de brasileiros. Clique em Saiba Mais e se cadastre".

Há também citações para recadastramento, como "Atenção! Não perca a oportunidade de receber o auxílio gás; faça seu recadastramento o quanto antes para garantir o benefício.", com indicação de "8 parcelas liberada de R$ 102,00" e a mensagem "ATENÇÃO: FINALIZE TODAS AS ETAPAS DO RECADASTRAMENTO".

Por que é falso

Cadastro para acesso ao benefício é presencial. Para solicitar o Auxílio Gás, programa de auxílio à compra de gás de cozinha destinado a famílias de baixa renda, é preciso fazer a inscrição no Cadastro Único, que unifica os programas sociais do governo. Isso deve ser feito presencialmente nos postos de atendimento (aqui). O site da Caixa também fornece informações a respeito do benefício (aqui).

Governo não envia mensagens ou links para auxílio. Em comunicado (aqui), o MDS explica que o Vale Gás é um programa falso criado por perfis suspeitos. Além disso, esclarece que não envia mensagens nem links, e que não há perfis nas redes sociais para os programas sociais, incluindo o Auxílio Gás. O ministério publicou em seus perfis nas redes sociais a tentativa de fraude e golpe com o uso do Programa Bolsa Família e o Auxílio Gás, explicando para não clicar em links, tampouco preencher cadastros ou informar dados pessoais (aqui).

Golpes tentam roubar dados pessoais. O objetivo do golpe é obter dados bancários e até senhas por meio de cadastros enganosos. Por isso, o usuário deve ter atenção: sites finalizados em .pro, .online e outros não são do governo. As urls oficiais terminam sempre em gov.br.