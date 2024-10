Delay na urna para conferir voto não anula votação

O que diz o post

Em um vídeo, uma mulher afirma que a Justiça Eleitoral criou um delay na urna eletrônica, e que clicar na tecla verde "confirma" da urna durante a mensagem de "confira o seu voto" anularia o voto do eleitor.

A mulher diz ainda que o TSE não estaria divulgando a informação. Ela cita votação para deputados, senadores e presidente, o que indica que o vídeo é referente às eleições gerais de 2022.

Por que é falso

Desinformação circula desde 2022 e já foi desmentida pelo TSE. À época, o Tribunal Superior Eleitoral e diversos veículos de verificação de fatos esclareceram que clicar no botão verde durante a exibição da mensagem não anula o voto (aqui).

Medida foi implementada para estimular o eleitor a conferir o voto. "A cada uma das confirmações de voto, a urna emite um som breve. Ao final, depois da escolha do candidato a presidente, o aparelho reproduz o "Pilili" característico por um período mais longo. O vídeo, portanto, distorce informações sobre uma medida criada para estimular que o eleitor faça a conferência do próprio voto", diz o site da Justiça Eleitoral. Com o objetivo de desmascarar essas postagens falsas, o TSE produziu um vídeo em 2022 (aqui e abaixo).