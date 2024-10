Vídeo de homem xingando Boulos em Rio Claro é de 2021, não de 2024

O que diz o post

A publicação contém um vídeo que mostra um homem xingando alguém: "Você é pilantra. Você é vagabundo. O movimento vai falar quem é você. Vai embora da minha cidade".

Abaixo do vídeo, há uma foto de Boulos e, sobre ela, o seguinte texto: "Boules é xingado e hostilizado pela população de SP". O post, publicado há dois dias, não traz qualquer referência sobre a data ou o local do episódio.

Em um momento, quando a confusão chega a um posto de gasolina, alguém grita "Sai de Rio Claro".

Por que é distorcido

Cena foi registrada em 2021, mas é compartilhada como se fosse de 2024. Uma busca pelo Google com os termos "rio claro boulos" (aqui) revela uma reportagem do G1, de novembro de 2021, sobre a agressão (aqui) - portanto, sem qualquer relação com a atual disputa eleitoral pela Prefeitura de São Paulo. Na época, Boulos era pré-candidato ao governo do Estado. Pela imagem, é possível ver o mesmo homem, com a mesma roupa e óculos, que ofendeu o político.