Salto de urnas apuradas em São Paulo foi falha em transmissão de TV

Boulos nunca ficou com menos de 25% dos votos durante apuração. De acordo com o gráfico que mostra a evolução da apuração das urnas em São Paulo (aqui e aqui), em momento algum Boulos apresentou 11,71% dos votos, como indicam os posts desinformativos. A porcentagem mais baixa do psolista foi verificada às 17h41, com 25,09%. Naquele momento, Nunes estava com 33,62% e Marçal, 29,58%.

Com 98,11% das urnas apuradas, Boulos aparecia à frente de Marçal. É possível verificar pela transmissão ao vivo do UOL (aqui, em 6h00min56, e abaixo) que, com 98,11% das urnas apuradas, Boulos (29,03%) estava à frente de Marçal (28,13%), ao contrário do que afirmam as publicações enganosas.

Nunes e Boulos disputarão segundo turno em São Paulo. Com 100% das urnas apuradas, Nunes (29,48% dos votos válidos) e Boulos (29,07%) vão se enfrentar no segundo turno (aqui). Com 28,14%, Marçal terminou em terceiro e está fora da disputa.

Viralização. Até esta quarta-feira (9), uma postagem no Instagram com o conteúdo desinformativo tinha mais de 272 mil visualizações.

Este conteúdo também foi checado por Estadão.