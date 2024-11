Polícia já identificou suspeito de atentado contra delator do PCC em 2023

A apuração do atentado de 2023 também poderá ser usada na investigação da morte de Gritzbach, informou o delegado-geral, com a possibilidade de "confrontar os suspeitos" de ambos os casos.



A SSP (Secretaria da Segurança Pública) anunciou criação de uma força-tarefa para investigar o crime. O grupo foi oficializado através de uma resolução assinada por Derrite e publicada hoje no Diário Oficial do Estado.

Atentado em 2023

Gritzbach sofreu um atentado a tiros no Natal de 2023. O atirador disparou contra uma janela do apartamento do empresário localizado no Jardim Anália Franco, no Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Ele passava o Natal com os pais, filhos e tios na residência.

De acordo com os relatos, no final da tarde de Natal, o empresário se encontrava na sala do imóvel de luxo, ao lado da família. À época, segundo a coluna de Josmar Jozino no UOL, o então advogado de Gritzbach, Ivelson Salotto, disse que o cliente estava ao lado da mãe e se aproximou da janela para fazer gravar um vídeo com o celular. Neste momento, foi feito o disparo. A bala estilhaçou os vidros da janela. Ninguém se feriu.

Policiais civis do DHPP estiveram no local do disparo com peritos. As autoridades acreditam que o tiro partiu de um prédio vizinho, de cima para baixo.

Entenda o caso

O empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, foi morto a tiros na sexta-feira (8) logo após deixar o saguão de desembarque do Aeroporto de Guarulhos. Ele era ameaçado de morte pelo PCC (Primeiro Comando da Capital) e pivô de uma guerra interna na facção criminosa. Gritzbach foi atingido por dez tiros.