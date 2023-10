Manifestações pró-Israel e pró-Palestina são realizadas em todo o mundo

No terceiro dia da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas manifestantes em todo o mundo fizeram demonstrações públicas de apoio ao governo israelense e aos palestinos.

O que aconteceu:

Em Paris, a prefeitura iluminou a Torre Eiffel, cartão-postal da cidade, com as cores da bandeira de Israel e reforçou seu "total apoio" ao país liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Também na capital francesa, milhares de manifestantes se reuniram em apoio aos israelenses. Eles levaram bandeiras e faixas com mensagens de solidariedade ao país em meio ao conflito.