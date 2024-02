Embaixador do Brasil em Israel embarca na terça-feira para Brasília

O embaixador brasileiro recebeu a mensagem de que o presidente brasileiro não é bem-vindo em Israel até que retire o que disse. O chanceler Israel Katz se reuniu com Meyer nesta segunda-feira (19).

Embaixador israelense convocado ao Itamaraty. O governo Lula chamou o israelense Daniel Zonshine para uma reunião, em um gesto de desagravo.

Reuniões acontecem após reações à declaração de Lula, que comparou as mortes causadas por Israel na Faixa de Gaza com o Holocausto. "O que está acontecendo na Faixa de Gaza, com o povo palestino, não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler decidiu matar os judeus", disse.

Primeiro-ministro israelense disse que Lula 'ultrapassou linha vermelha'. "As palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves. Trata-se de banalizar o Holocausto e de tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel se defender", disse ele no X (antigo Twitter).

Lula não deve se desculpar

Presidente não deverá se desculpar por fala. O Palácio do Planalto pretende reforçar que as críticas sobre o conflito na Faixa de Gaza focam no Estado de Israel e no governo de Benjamin Netanyahu, e não no povo judeu.