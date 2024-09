Pobreza na Argentina atinge mais de metade da população

Esta é a newsletter De Olho no Mundo. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Mais da metade da população argentina vive na pobreza: 52,9%, um crescimento de cerca de 25% em relação ao final do ano passado, antes da posse do presidente de ultradireita Javier Milei. O aumento do número de indigentes foi ainda maior: 52%. O problema afeta agora 18,1% da população. Os dados divulgados nesta quinta-feira são do Instituto Nacional de Estatística e Censos.