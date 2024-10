Conheça o Fattah-2, míssil usado pelo Irã em ataque contra Israel

No ataque realizado pelo Irã contra Israel nesta terça-feira (1º), as forças iranianas usaram o míssil Fattah-2, anunciado no final do ano passado.

O que aconteceu

Míssil é hipersônico e teleguiado. Em seu lançamento, a mídia estatal iraniana descreveu o armamento como "um míssil de última geração com capacidade de planar" e que "ressalta a posição do Irã como um dos quatro países do mundo capazes de fabricar esse tipo de arma hipersônica". O foguete pode acertar alvos a até 1.400 quilômetros de onde for lançado, e viajar entre cinco e 15 vezes mais rápido que a velocidade do som, o que dificulta muito a interceptação pelos sistemas de defesa atuais.

Armamento foi usado para destruir radares israelenses. A agência de notícias Mehr, associada ao governo do Irã, afirmou que os radares Arrow 2 e Arrow 3 foram destruídos por mísseis Fattah-2. Além disso, a mídia estatal indicou que mísseis Fattah, primeira versão do Fattah-2, foram usados para atacar bases militares israelenses, e que as atingiram em menos de 15 minutos depois de seu lançamento. Israel diz que interceptou maioria dos 180 mísseis lançados com ajuda dos Estados Unidos.