'Vaquinha' arrecada mais de US$ 55 mil para suspeito de matar CEO nos EUA

Maior doação individual ultrapassa mil dólares. Até a noite desta quinta-feira (12), a maior doação era anônima, no valor de 1,3 mil dólares (cerca de R$ 7,7 mil). O comentário que a acompanhava dizia: "Coincidentemente, o mesmo valor [a meta de 200 mil dólares] que me foi cobrado pelo meu procedimento médico que deveria ser 100% coberto".

Mensagens enviadas com doações refletem frustrações com sistema de saúde americano. "Negar cobertura de saúde às pessoas é assassinato, mas ninguém é acusado desse crime", escreveu um doador, chamando a morte de "homicídio justificável". Vários outros escreveram simplesmente "Deny, Defend, Depose" (Negar, Defender, Depor) — as palavras supostamente escritas nos cartuchos de bala encontrados na cena do crime destinadas a invocar táticas que seguradoras usam para evitar o pagamento de indenizações.

Assassino foi celebrado nas redes sociais

Luigi Nicholas Mangione, de 26 anos Imagem: Reprodução/Instagram/@luigi.from.fiji

Web celebrou morte de CEO da UnitedHealthcare. O Instituto de Pesquisa sobre Contágio em Rede aponta que publicações elogiosas ao assassino ou contrárias a Biran Thompson alcançaram dezenas de milhões de impressões. Das 10 postagens sobre o caso com o maior número de interações, 6 expressaram apoio explícito ou implícito ao assassinato, ou renegaram a vítima.

Ódio de muitos usuários parte de recusas de tratamento. Comentários e publicações relatavam experiências pessoais de clientes da UnitedHealthcare que tiveram pedidos para cirurgia, exames e medicamentos negados. "Segundo a companhia dele, a parada cardíaca do meu marido não era uma emergência e ficamos com 3 mil dólares em dívidas", aponta uma usuária. Já outro publicou um documento mostrando como a empresa negou que seu filho, com paralisia cerebral, utilizasse uma cadeira de rodas por não ser "medicamente necessário".