Brasileiros descobrem cobra-cega que produz leite e tem filhote que 'chora'

Cientistas do Instituto Butantan descobriram que filhotes de cobras-cegas são alimentados com uma espécie de "leite materno", produzido na cloaca da mãe. Durante o estudo desses anfíbios, chamados cecílias (ordem Gymnophiona), pesquisadores comprovaram ainda que os filhotes emitem sons diferenciados para pedir o alimento. Exatamente como o fazem os mamíferos.

O que se sabe

Em um estudo inédito, publicado recentemente na Revista Science, pesquisadores do instituto Butantan descobriram que, assim como as cecílias vivíparas (animais cujo embrião se desenvolve no interior do corpo da mãe), as ovíparas (que se reproduzem e nascem por meio de ovos) desenvolvem glândulas nas paredes do oviduto (canal que permite que os ovos passem do ovário para fora do corpo do animal, também conhecido como trompa de Falópio), que produzem uma substância viscosa e transparente, expelida pela cloaca, e que alimenta os filhotes fora do corpo da mãe.

Embora a amamentação seja frequentemente vista como um atributo exclusivo dos mamíferos, diversos outros animais exibem formas distintas de cuidado parental. Entre os invertebrados, aranhas, baratas; além de algumas espécies de peixes e aves, demonstram "amamentar" de alguma forma seus filhotes. No entanto, no reino dos anfíbios ovíparos, como as cecílias, a observação de amamentação no cuidado parental era considerada inexistente, tornando a recente descoberta ainda mais notável.