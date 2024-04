'Lagarto Jesus': o bicho que anda sobre as águas por metros sem afundar

Como conseguem andar sobre as águas?

O lagarto tem uma membrana nas patas que o ajuda a flutuar. Além do formato do corpo auxiliar no deslocamento, as patas traseiras têm dedos mais alongados e uma membrana que facilita a "flutuação" do corpo do lagarto.

A membrana nas patas armazena bolhas de ar. Conforme ele corre, essas bolhas saem de dentro da membrana sustentando o "lagarto Jesus" em cima da água. Ele pode se deslocar por alguns metros, mas, se demorar muito, pode cansar, diminuir a velocidade e afundar.

Christian Raboch, biólogo

O apelido faz referência a uma passagem bíblica que conta que Jesus andou sobre as águas em uma demonstração de fé aos discípulos.

Além de andar sobre as águas, o lagarto também sabe nadar. Caso ele vá perdendo a velocidade, o basilisco fica em quatro patas dentro da água, parcialmente submerso. Assim, eles conseguem mexer as patas para nadar e continuar a jornada. Ao todo, o lagarto pode se manter nadando na água por mais de 10 minutos.